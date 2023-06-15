«والله وعملوها طلبة جامعة المنصورة».. محو أمية 84 ألف من أبناء الدقهلية

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «طلبة في 4 كليات بجامعة المنصورة، غيروا حياة 84 ألف مصري من أبناء الدقهلية، في أكبر مشروع قومي يستهدف محو الأمية».

خطة لمحو الأمية

وقالت الدكتور أسماء الهادي، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة المنصورة، إِنَّ الجامعة بدأت بإنشاء مركز تعليم الكبار بالجامعة في مارس 2019، ضمن خطة لقيام جامعة المنصورة بدورها في مشروع محو الأمية على مستوى مصر.

وأوضحت رحيل محمد، خريجة كلية التربية قسم بيولوجي بجامعة المنصورة، أنهم حين يخبرون شخصا بمساعدته لمحو أميته، كان يرفض ويحاول التهرب.

تحقيق حلم شخص في قراءة القرآن

ولفت أحمد صادق، طالب بكلية الآداب قسم الوثائق والمكتبات بجامعة المنصورة، إلى أن الجميع واجه صعوبات في البداية للتعامل مع الأميين، لكن أغلب من كان يتعامل معهم، كانت لديهم الجدية لتعليم أولادهم، وكان حلم أحد الأشخاص هي قراءة القرآن الكريم، وبالفعل تحقق هذا الحلم.

واستعرض التقرير، كيف يقوم الطلاب بمساعدة المواطنين على تعلم القراءة والكتابة، والطرق التي يستخدمونها من أجل تعليم الكبار وتطوير حياتهم.