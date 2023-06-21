الأماكن الأكثر تأثرا بالأمطار والرياح المثيرة للأتربة.. تبدأ خلال ساعات

أجواء لطيفة سادت جميع أنحاء الجمهورية اليوم بعد تراجع ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، ومن المقرر أن يسود طقس معتدل في الساعات الأولى من الصباح الباكر، ويكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس والأماكن التي ستشهد سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة، إذ يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

الأماكن الأكثر تأثرا بالرياح المثيرة للرمال والأتربة

وأضافت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح خلال الساعات المقبلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء 21 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.