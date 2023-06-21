حالة الطقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال وأمطار خفيفة في أول أيام فصل الصيف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 12-6-2023، أول أيام فصل الصيف، مشيرة إلى أنه تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الأنحاء كافة، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلاً على كافة الأنحاء.

وخلال ساعات النهار تكون حالة الطقس أول أيام الصيف، يسود طقس حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سقوط أمطار خفيفة اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية فرص تساقط أمطار خفيفة في طقس أول أيام فصل الصيف، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في أول فصل الصيف، على مدن ومحافظات الجمهورية فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 21

- العاصمة الإدارية 33 - 21

- أكتوبر 34 - 22

- بنها 33 - 21

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 34 - 21

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 33 - 21

- الزقازيق 34 - 22

- شبين الكوم 33 - 21

- طنطا 32 - 21

- دمياط 28 - 21

- بورسعيد 27 - 20

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 33 - 22

- العريش 29 - 21

- رفح 28 - 21

- رأس سدر 36 - 22

- نخل 32 - 16

- كاترين 30 - 14

- الطور 34 - 25

- طابا 33 - 23

- شرم الشيخ 36 - 26

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 28 - 20

- مطروح 26 - 20

- السلوم 29 - 19

- سيوة 32 - 21

- رأس غارب 36 - 26

- الغردقة 35 - 26

- سفاجا 35 - 25

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 36 - 27

- حلايب 36 - 27

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 34 - 28

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 22

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 35 - 23

- سوهاج 36 - 25

- قنا 38 - 26

- الأقصر 38 - 26

- أسوان 39 - 27

- الوادي الجديد 37 - 26

- أبو سمبل 37 - 27