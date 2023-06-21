«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس في بداية فصل الصيف

مع بداية أول أيام فصل الصيف اليوم، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الطقس سيكون حار على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

أمطار مع بداية فصل الصيف

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها قبل قليل، إلى أنّ الفرصة مهيأة اليوم مع بداية فصل الصيف لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، ونظرا لوجود غطاء سحابي، يسود طقس غائم جزئيا على جميع محافظات الجمهورية، عدا جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حيث يسود طقس مشمس على مدار اليوم.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

وأكدت الأرصاد، استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، بسرعات تتراوح بين 30 حتى 36 كيلومترا في الساعة، ولكنها رياح غير مثيرة للرمال والأتربة، في حين تشهد محافظات ومدن شمال وجنوب الصعيد نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق والطرق المفتوحة والصحراوية والمناطق ذات الظهير الصحراوي.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّ نشاط الرياح معتدل على البحر الأبيض المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5-2 متر، ما يسمح بالأنشطة البحرية، فى حيث يشهد البحر الأحمر اضطرابا بسيطا، حيث ترتفع الأمواج لـ2.5 متر.