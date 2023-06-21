مي كساب تشارك في مبادرة «وطن واحد» (فيديو)

أعلنت الفنانة مي كساب، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مشاركتها في مبادرة «وطن واحد».

ونشرت مي كساب مجموعة صور لها وفيديو من حفلها الغنائي في سيناء، معلقة «مجهود كبير جدا جدا اتبذل، ولسه بيتبذل للحفاظ على أرض الوطن من رجال القوات المسلحة المصرية ورجال سيناء، تجربة حلوة عشتها يومين على أرض العريش، شفت فيها قصص الكفاح الكبيرة، واللي أهالي سيناء عاشوها واستحملوها، والحمد لله بلدنا بخير ليوم الدين، ده وعد ربنا لينا، ومصر بإذن الله هتفضل خالية من الإرهاب بمجهودات أولادها الرجال البواسل الأحرار».

مسلسل «جعفر العمدة»

وشاركت مي كساب في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل «جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان، ومجموعة كبيرة من النجوم، منهم منة فضالي، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، وعصام السقا، ومنذر رياحنة، والعمل من إخراج محمد سامي.