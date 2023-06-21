أسامة ربيع: الإنفاق على مشروعات قناة السويس من ميزانية الهيئة بـ«الجنيه المصري»

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الإنفاق على مشروع القطاع الجنوبي يتم من ميزانية الهيئة بالجنيه المصري، وكل المشروعات التي تخص القناة تتم بالجنيه المصري ومن داخل الميزانية الخاصة بقناة السويس الاستثمارية، وبالتالي يتم توفير عملة، والعمل في حدود صرف النقود بشكل صحيح، مشددا على أنّ مصر لديها خبرة كبيرة في التكريك، وليست بحاجة إلى خبراء لمساعدتها، ولا تستقدم خبراء لعمل مشروعات بها.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد في مقر هيئة قناة السويس، وأذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الهيئة تدرس مشروع إصلاح الحاويات، وهناك مصنع لإنتاج وتصليح الحاويات في الوقت ذاته، كما توجد محطة مياه يتم إنشائها لتغطية الاحتياجات حتى عام 2033».

وتابع ربيع، أنّ ميناء إبراهيم يشهد عمل حوض لبناء السفن 160 ألف طن، ويتضمن تطوير الأرصفة، موضحا أنّه يفضل تطوير الترسانات الموجودة حاليا.

وأوضح أنّ قناة السويس الجديدة هي بمثابة طوق النجاة للقناة، خاصة أنّ تصنيف القناة كان بدأ يقل، واهتمام العالم كله بعبور قناة السويس كان قد قل، نتيجة أنّ الأعماق بها لم تكن تسمح بعبور السفن العملاقة من الجيل الرابع والثالث، والأمان أيضا.

وشدد ربيع، على أنّ القناة الجديدة هي طوق النجاة، وكان المشروع القومي الأول للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي جاء بعده قاطرة مشروعات قومية، موضحا أنّ القناة الجديدة، أثبتت دعم المصريين للرئيس عبدالفتاح السيسي واقتناعهم بقناة السويس، حيث جمع المصريون 64 مليار جنيه في أسبوع، وحقق المشروع عائدا كبيرا.

وشرح ربيع، أنّ الشركة المطروحة في البورصة وتخص قناة السويس هي شركة الرباط، مطروح 20% من أسهمها، وتتحرك مع السفن في المجرى الملاحي وتكون مسؤولة عن الطوارئ بالسفن، مشيرا إلى أنّ القطاع الجنوبي ميزانيته نحو 9 ملياراات جنيه مصري من ميزانية الهيئة.