أسامة ربيع: ندرس مسارات عبور السفن حول العالم للتعامل مع تأثيرها على قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنَّ العملة التي تتعامل بها الهيئة تسمى (SDR)، وتحتوي على 5 عملات هي الجنيه الإسترليني والدولار والين الياباني واليوان الصيني، ولكن حتى الآن يتمّ الأخذ بعملتين فقط هما الدولار واليورو، ومن ثم السفن كلها تلتزم بهذه العملة.

وأضاف أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ أي مسار لعبور السفن حول العالم يعلن عنه يتمّ دراسته من قبل هيئة قناة السويس بشكل جيد للغاية، وتأثيره في قناة السويس سواء على المدى القريب أو البعيد.

وعلق رئيس قناة السويس، على مشروع الطريق الشمالي الروسي لعبور السفن، قائلا: «منقدرش نقول لحد متعملش، لكن السؤال المهم هنعمل إيه؟ وده اللي بيحصل دلوقتي، بدليل جذب أعداد السفن وتقديم 25 خدمة منها 6 أو 7 خدمات تقدم حاليا وسيتم زيادتها بعد ذلك، ومن ثم جذب خطوط وسفن».

وواصل: «الطريق الشمالي يعمل من 3 إلى 4 أشهر في العام، ومع إذابة الجليد والتغير الجوي فسيكون العمل 7 أشهر في العام، والعام الماضي عبر هذا الطريق 52 سفينة فقط، بينما في قناة السويس 23 ألفاً و800 سفينة، ومن ثم المنافسة لازم تكون موجودة والطرق البينية موجودة وإذا زادت الحركة في هذا الطريق ده اللي بنجهز له في الدراسات سواء بالسياسات التسويقية أو الخدمات أو التطوير».

واستكمل أسامة ربيع: «قالوا إنَّ طريق الحرير الخاص بالصين سيكون بديلاً لقناة السويس، إذ يتكون من 3 مسارات طريق بري وبحري وسكة حديد، والطريق البحري هي قناة السويس».