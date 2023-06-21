تعرف على أبطال فيلم «ظلال مهجورة» لحورية فرغلي.. احتفال ببدء التصوير (صور)

تعود الفنانة حورية فرغلي، إلى السينما مُجددًا، بعد غياب دام نحو 4 سنوات تقريبًا، منذ فيلم «استدعاء ولي عمرو»، الذي عُرض عام 2019، إذ بدأت تصوير مشاهدها في فيلم «ظلال مهجورة»، ومن المُقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المُقبلة.

واحتفلت حورية فرغلي، بانطلاق تصوير «ظلال مهجورة» مع باقي صُناع الفيلم، إذ يضم العمل العديد من الممثلين من جنسيات عربية وخليجية مختلفة.

أبطال فيلم «ظلال مهجورة»

ويُشارك في بطولة فيلم «ظلال مهجورة»، بجانب حورية فرغلي، كل من الفنان السوري رشيد عساف، والإماراتي منصور الفيلي، بجانب حسن عبد الفتاح، وعبير اليوسف، وولاء عزام، وأيوب الحجلي، والمطرب نعيم الشيخ، وهيا القايدي، بجانب الظهور الخاص لكل من نادين خوري، وزهير عبد الكريم، فكرة وإخراج مجد طالب الحجلي، وسيناريو وحوار أيوب الحجلي.

يذكر أنّ آخر أعمال حورية فرغلي، السينمائية، كان فيلم «استدعاء ولي عمرو»، عام 2019، وشاركها البطولة عدد كبير من الفنانين، منهم محمد عز، ومي كساب، وصبري فواز، ومحمد لطفي، وإيمان السيد، وحمادة الليثي وآخرين، والعمل من تأليف أحمد البدري، وإخراج محمد سمير مبروك.