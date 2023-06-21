«زراعة الشرقية»: تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة للمحاصيل الصيفية

استعرض المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة الشرقية بياناً يضم ما تم زراعته من المحاصيل الصيفية داخل المحافظة التي تشمل القطن والأرز والذرة البيضاء والصفراء والفول السوداني والسمسم وفول الصويا وبطيخ اللب وعباد الشمس.

توفير الأسمدة اللازمة للمحاصيل الزراعية الصيفية

وأوضح وكيل وزارة الزراعة توفير الأسمدة اللازمة للمحاصيل الزراعية الصيفية وتم مراعاة العدالة في التوزيع طبقاً للحصر الفعلي، منعاً للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة وذلك للنهوض بزراعة المحاصيل الصيفية وزيادة إنتاجيتها.

إجمالي الزمام الزراعي على مستوى المحافظة

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي الزمام الزراعي على مستوي المحافظة بلغ 873447 فدان وتم الانتهاء من زراعة 42641 فدان قطن، و157137 فدان أرز، و47871 فدان أذرة بيضاء و32844 فدان أذرة صفراء، و8815 فدان فول سوداني، و3913 فدان سمسم، و1299 فدان فول صويا و2464 فدان بطيخ لب و 9196 فدان عبد الشمس وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.