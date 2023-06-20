«الزراعة» ترفع درجة الاستعداد قبل الأضحى.. حملات رقابية وضخ اللحوم في المنافذ

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا ضم عددا من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، لبحث الاستعدادات وخطة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأعلن وزير الزراعة حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية، فضلا عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة.

ووفقا لبيان صحفي، وجه القصير، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات، والمرور الدائم لمشرفي الأحواض، لرصد أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، مشددا على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الإزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء.

وشدد الوزير على استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة، في تلقي الشكاوى من المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة على مدار الساعة، والإجابة على كافة استفسارات وتساؤلات المواطنين، والتفاعل مع شكواهم.

متابعة المحاصيل الاستراتيجية

وشملت تكليفات وتوجيهات وزير الزراعة، متابعة المحاصيل الشتوية الاستراتيجية وكذلك متابعة استلام تقاوى الإكثار بمحطات الإنتاج والغربلة الـ14 على مستوى الجمهورية وشدد على قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بتكثيف حملاتها للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الأضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد أية تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالأطباء البيطريين، لاستمرار ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، للحد من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.

معامل تحليل متبقيات المبيدات

وأكد أن معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس تعمل خلال إجازة العيد على مدار الساعة لفحص السلع والأغذية بالسوق المحلية والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستراتيجية.

وشدد أيضا على مسئولي الحدائق العامة التابعة للوزارة (الحيوان والأورمان والأسماك) بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لاستقبال المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم ووسائل الترفيه من أجل الاستمتاع بقضاء إجازة العيد، لافتا إلى أن حديقتي الحيوان بالإسكندرية والفيوم، تستقبلان لأول مرة بعد تطويرهما الزائرين خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.