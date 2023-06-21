5.3 مليون جنيه مساعدات مالية وعلاجية لـ 8056 حالة بمطروح

عقدت محافظة مطروح اجتماعا دوريا برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع المواطنين والتواصل المستمر معهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم والإسراع في حلها وإزالة المعوقات التي تواجههم.

وجرى الاستماع، اليوم، عن قرب لشكاوى أهالي مطروح والاستجابة لمطالبهم حرصاً على التواصل المستمر لبحث مطالب وشكاوى المواطنين وتقديم مزيد من الخدمات لهم.

مبلغ 2 مليون جنيه لعلاج المواطنين خارج مطروح

واستعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة مطروح، في بداية اللقاء جهود إدارة خدمة المواطنين خلال العام المالى 2023/2022، من تقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية منها مساعدات علاج مع تكفل المحافظة بنفقات علاج بمستشفيات خارج المحافظة لعدد من الحالات الصحية الحرجة من غير القادرين، لـ191 مستفيد بإجمالي مبلغ 2 مليون جنيه، ضمن مساعدات مالية وعلاجية متنوعة لعدد 8056 حالة بتكلفة 5.3 مليون جنيه، بجانب الاستجابة وتلبية عدد 33718 طلب من إجمالي 33853 من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى بنسبة تنفيذ 99.6%.

معاش تكافل وكرامة

ووجه محافظ مطروح في بيان لمديرية التضامن لسرعة إنهاء إجراءات حصول أحد المواطنين بمدينة الحمام على معاش تكافل وكرامة مع تعديل البيانات وفقا لإقامة المواطن الحالية وتعديلها على المنظومة.

كما اطمأن محافظ مطروح على حل مشكلة معاناة مواطن وزوجته من أهالي سيوة واستئناف صرف معاش تكافل وكرامة لهما، كما وجه المحافظ مطروح لرئيس مدينة مرسى مطروح عمرو عبد المجيد بمتابعة تنفيذ أعمال تسوية الشوارع بمنطقة مينا حشيش بعد إنهاء استعدادات وتسوية الشواطئ وسيتم تركيب كشافات الإنارة فور توافرها والتنسيق مع شركة مياه الشرب لتوصيل وصلة خط المياه فور توفير المستلزمات للمستفيدين.

لجنة لحل مشكلة المياه

كما وجه محافظ مطروح بالدفع بلجنة غدا الخميس لمنطقة عزبة الحاج على لمراجعة أسباب عدم وصول المياه لعدد من المنازل خلف مدرسة جمال عبدالناصر، لمنطقة العراوة وسرعة إنهاء المشكلة، والتوجيه لشركة الكهرباء بمراجعة ومعاينة إمكانية تحويل الشبكات الهوائية إلى كابلات أرضية بعزبة الحاج على وفقا للمقايسات.