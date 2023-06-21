مهرجان المسرح المصري يطلق اسم أبو العلا السلاموني على جائزة التأليف

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، إطلاق اسم الكاتب الراحل محمد أبو العلا السلاموني، على مسابقة التأليف المسرحي للعمل الأول في الدورة الـ16، تكريما وتخليدا لاسمه.

موعد وشروط التقديم لمسابقة التأليف المسرحي

وكان المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16، التي تقام في الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس، أعلن عن موعد وشروط التقديم لمسابقة التأليف المسرحي للعمل الأول، حيث بدأ التقديم في 15 يونيو الجاري، ويستمر لمدة شهر.

ويمنح المهرجان الفائزين شهادات تقدير، ودرع للفائز الأول وآخر للفائز الثاني، مع التوصية بطباعة النص المسرحي الفائز في هيئة الكتاب، إضافة لجوائز مالية أخرى سيُعلن عن قيمتها قريبا.

السيرة الذاتية لـ أبو العلا السلموني

يُذكر، أن الكاتب الراحل محمد أبو العلا السلاموني، من مواليد محافظة دمياط عام 1941، وتخرج في كلية الآداب، جامعة القاهرة عام 1968، وعمل بالتدريس في التربية والتعليم، ثم انتقل مديرًا للفرق القومية المسرحية، ثم مديرًا عامًا للمسرح، ومستشاراً للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وترأس تحرير سلسلة نصوص مسرحية «2012»، وكان عضو اللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة.

وللكاتب الراحل عديد من الأعمال المسرحية، منها «مآذن المحروسة، و«الثأر» و«رحلة العذاب»، و«البحيرات المــرة»، و«الحب في عصر الجفاف»، و«صفقات ممنوعة»، و«رسالــة خطرة»، و«أحــلام مسروقة»، و«الورثــة»، و«المتاهة»، و«قصة مدينة»، و«حكاية بلا بداية ولا نهاية»، و«اللص والكلاب»، وغيرها من الروايات التي تحولت إلى أعمالاً فنية في السينما والمسرح والتليفزيون.