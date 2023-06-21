محافظ الشرقية: انتهاء 92% من مشروع نفق عرابي لفك الاختناقات المرورية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية مشروع نفق عرابي والجاري إنشاؤه بمدينة الزقازيق بتكلفة 240 مليون جنيه، كونه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق، ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

استكمال أعمال صب أرضيات النفق بالمرحلة الثانية

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الشرقية استكمال أعمال صب أرضيات النفق بالمرحلة الثانية وأعمال حفر المرحلة الثالثة أسفل خطي السكة الحديد 5 و6 على مسافة 50 مترًا تجاه شارع فاروق، بعد أن تم الانتهاء من أعمال الحفر وتكسير رؤوس الخوازيق وفرد رمال الإحلال لصب اللبشة المسلحة لاستكمال الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المارة.

المشروع منفذ على 3 مراحل

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس محمد نبيه مدير المشروعات بالشركة المنفذة لأعمال إنشاء نفق عرابي في مدينة الزقازيق وتمت الإشارة إلى أن المشروع منفذ على 3 مراحل وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بنسبة تنفيذ وصلت 92% ومتبقي أعمال التشطيبات وجاري تكثيف ورديات العمل على مدار اليوم للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة ودخول النفق الخدمة الفعلية وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، لخلق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة الزقازيق.

أوضح المهندس سامي رمضان مدير مشروع نفق عرابي بالشركة المنفذة أن النفق جاري إنشاؤه على مسافة 350 مترا طولي عبارة عن 100 متر بدون سقف باتجاهي ميدان عربي وشارع فاروق و150 مترا مغلقا أسفل خطوط السكك الحديدية ويضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر وارتفاع 4 أمتار، لافتا إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال المباني والعزل وإنشاء الأرصفة بعد أن تم الانتهاء من الأعمال الخارجية بطول 100 متر بكل اتجاه وكذلك أعمال رد الشيء لأصله.

التقاط صورة تذكارية مع العاملين

حرص محافظ الشرقية على التقاط صورة تذكارية مع العاملين بالمشروع مشيدا بالجهد المبذول ومواصلة عملهم على مدار اليوم لسرعة إنهاء الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق الذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.