سوق المواشي في سوهاج.. تعرف على الأماكن والأسعار

سوق المواشي في سوهاج، يشغل الآلاف من المواطنين والأهالي في شتى أنحاء محافظات مصر، خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، في إطار الاستعدادات لشراء أضحية العيد، حيث تختلف الأسعار في كل سوق عن الآخر، وحسب النوع والوزن.

تستعرض «الوطن» الأسعار في سوق المواشي من أصناف سعر الماعز والأغنام والعجول والجاموس وذلك خلال السطور التالية:

سوق المواشي في سوهاج

لكل مركز سوق مواشي كبير ومتميز يأتي إليه كل مواطني وقاطني محافظة سوهاج من كل مكان، وجاء أشهر أسواق مواشي في كل مركز كالتالي:

- سوق المواشي بطما شمال سوهاج.

- سوق المواشي بطهطا شمال سوهاج.

- سوق المواشي بالمراغة شمال سوهاج

- سوق المواشي بأخميم شرق سوهاج.

سوق المواشي بساقلتة

- سوق الثلاثاء بالمنشأة جنوب سوهاج.

سوق الاثنين بالمنشأة في سوهاج.

سوق المواشي بالعسيرات جنوب سوهاج.

سوق المواشي بجرجا والبلينا.

أسعار المواشي في سوهاج

تأتي أسعار المواشي في سوهاج، بحسب الحجم والوزن والنوع، وجاءت كالآتي:

- سعر كيلو الخروف الضأن القائم 150 جنيها.

- سعر كيلو العجول البقري القائم من 130 إلى 135 جنيها.

- سعر الكيلو القائم من الجاموس من 120 إلى 130 جنيها.

- سعر كيلو الماعز القائم 130 جنيها.

- سعر كيلو الماعز القائم 140 جنيها.

- سعر العجل الواحد متوسط 45 ألف جنيه.

تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين خلال هذه المناسبة المهمة

وتعزز محافظة سوهاج من استعداداتها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث يتم التركيز على تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين خلال هذه المناسبة المهمة، وأعلن محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، عن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المديريات والوحدات المحلية، وتوفير جميع الموارد والإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات الضرورية بأفضل شكل ممكن.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة

وأوضح «الفقي» أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية في المراكز استعدادا لعيد الأضحى في سوهاج.