انخفاض أسعار الأضاحي في سوق المواشي بالفيوم.. وتوقعات باستمرار التراجع

شهدت سوق المواشي بالفيوم، انخفاضَا ملحوظًا في أسعار الأضاحي بمختلف أنواعها، إذ تراجع سعر كيلو اللحم الجاموسي القائم اليوم، فضلًا عن أسعار العجول والبقر، وكيلو اللحم الضاني قائم، بينما تراوحت نسبة التراجع بين 10 و25 جنيهًا للكيلو الواحد، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط توقعات باستمرار الانخفاض نظرًا لتراجع أسعار الذرة الجديدة.

وتستعرض «الوطن»، أسعار اللحوم في سوق المواشي بالفيوم للقائم، خصوصًا سوق الثلاثاء، التي تعد إحدى أكبر أسواق المحافظة، ويقصدها عشرات التجار والمواطنين لشراء الأضاحي منها.

سوق المواشي بالفيوم

وكشف مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أسعار العجول 2023، وفقًا لآخر سوق عُقدت في المحافظة، وهي سوق مواشي الثلاثاء بالفيوم.

كم أسعار المواشي في مصر؟

وسجل سعر كيلو اللحم الجاموسي القائم اليوم، ما بين 105 و110 جنيهات، بتراجع 15 جنيهًا مقارنةً بـ120 و125 جنيهًا في سوق المواشي يوم السبت الماضي.

وتراوحت أسعار العجول والبقر، بين 125 و135 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن أسعار سوق المواشي الماضية، بدلًا من 135 وحتى 145 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحم الضاني القائم، بين 145 و155 جنيهًا، بانخفاض بلغ نحو 20 جنيهًا عن الأيام الماضية، بعدما كانت أسعاره الأخيرة تتراوح بين 165 و175 جنيهًا السبت الماضي.

أسعار اللحوم اليوم

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، أنّه فيما يخص أسعار اللحوم اليوم في محال الجزارة والسوبر ماركت، فقد جاءت كالتالي:

سعر كيلو اللحمة البلدي، سجل بين 250 و300 جنيه في القرى الريفية، بينما تراوح السعر بين 300 و330 جنيهًا في مدينة الفيوم.

توقعات باستمرار انخفاض أسعار اللحوم

وأوضح أنّه من المتوقع، أنّ يكون هناك استمرارًا في انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المُقبلة، بعدما تراجعت أسعار الذرة الجديدة، وهي أحد الأعلاف الرئيسية التي يعتمد عليها مربو الماشية.