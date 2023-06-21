أسعار الأضاحي وأماكن سوق المواشي في الدقهلية.. الكيلو يبدأ من 110 جنيهات

كشف السيد حسانين وكيل مديرية الطب البيطري بالدقهلية، عن أماكن وجود سوق المواشي بالدقهلية، موضحا أنها تنتشر في مدن وقرى المحافظة، وأنه يجرى تعقيم وعمل دورة مرورية بشكل كامل على جميع أسواق المواشي بالدقهلية، وجاءت كالتالي:

- سوق المواشي ببلقاس أكبر أسواق المواشي بالدقهلية.

- سوق المواشي بميت غمر.

- سوق المواشي بمدينة المنصورة.

- سوق المواشي بميت العامل.

- سوق المواشي بمدينة السنبلاوين.

- سوف المواشي بأجا.

- سوق المواشي بشربين.

أسعار بيع اللحوم في سوق المواشي بالدقهلية

وأوضح محمد ناصر تاجر مواشي بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار اللحوم الخاصة بالأضاحي لعيد الأضحي في الأسواق تختلف على حسب كل نوع في السوق من ضمنها، العجول الجاموسي والبقري، والأغنام وجاء الكيلو القايم به كالآتي:

- كيلو اللحم القايم في العجول الجاموسي الذكر يصل إلى 120 جنيها.

- كيلو اللحم القايم في العجول الجاموسي للأنثى يصل إلى 110 جنيهات.

- كيلو اللحم القايم في العجول الجاموسي الإيطالي بـ118 جنيها.

- كيلو اللحم القايم في العجول البقري 130 جنيها.

- كيلو اللحم القايم في الخروف الضاني بـ150جنيها.

توفير لحوم بمنافذ التموين بالدقهلية

وأوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن المديرية وفرت لحوم برازيلي مجمدة وسوداني مبردة داخل منافذ التموين بالدقهلية، في مختلف المراكز.

وأضاف أن أسعار اللحوم في المنافذ مختلفة، إذ يصل كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة تصل إلى 160 جنيها في 11 منفذا خاصا بتموين الدقهلية، و17 عربة متنقلة في جميع مراكز المحافظة، وقامت بتوفير لحوم سوداني مبردة طازجة بـ220 و240 جنيها في نحو 35 منفذا.