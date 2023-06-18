أسعار المواشي في سوق دمنهور اليوم الأحد.. تبدأ من 150 جنيهًا للكيلو

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2023، الذي يعد من أهم طقوسه التضحية بذبيحة لذا يرغب أهالي محافظة البحيرة والقرى والمدن المجاورة في معرفة أسعار المواشي في سوق دمنهور اليوم لشراء الأضحية.

وتختلف أسعار المواشي في سوق دمنهور اليوم ما بين أسعار الأغنام والأبقار والجمال الجاموس والماعز، فضلا عن اختلاف الأنواع والسلالات بكلا منها.

أسعار المواشي في سوق دمنهور اليوم

أسعار المواشي في سوق دمنهور تختلف أيضا عن أسواق المواشي بوجه بحري، مثل سوق بلقاس وفطور وكفر الشيخ، وكذلك أسواق الماشية بالوجه القبلي منها إسنا وأسوان، إذ يتم إضافة رسوم النقل إلى أسعار أسواق الوجه القبلي.

أسعار الأضاحي بالأسواق

وتنشر «الوطن» أسعار المواشي في سوق دمنهور اليوم وفقا لحديث «محمد راوي» تاجر مواشي بسوق مواشي دمنهور، الذي قال إن أسعار بيع العجل البقري أو الجاموسي تتراوح ما بين 45 إلى 75 ألف جنيه، ويبدأ سعر الكيلو القائم من 180 جنيها وفقا للنوع والسلالة، بينما سعر العجول الصغيرة الرضيعة يتراوح بين 8 إلى 12 ألف جنيه، ويكون للتربية والتضحية للعام المقبل 2024.

أسعار الخرفان لعيد الأضحى

وأضاف «على محمد» تاجر مواشي أيضا بالسوق، أن أسعار الخرفان وهي الأكثر طلبا بأضحية العيد الكبير، إذ تبدأ من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف، وفقا للنوع ما بين البلدي والبرقي، موضحا أن البلدي الأكثر طلبا ويبدأ سعر الكيلو من 160 جنيها قائم، بينما الماعز لا يلقي إقبالا بالأضحية، ولكن يطلب للذبح والاستفادة باللحوم ويبدأ سعر القائم من 150 جنيها.