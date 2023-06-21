أبرز تصريحات أسامة ربيع في مؤتمر إيرادات قناة السويس اليوم
كتب:
عمرو الورواري
07:46 م | الأربعاء 21 يونيو 2023
ابرز تصريحات الفريق أسامة ربيع
شهد مؤتمر إعلان إيرادات قناة السويس اليوم الأربعاء، العديد من تصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أبرزها تحقيق القناة عائدات ضخمة لأول مرة في تاريخها وصلت 9 مليارات و400 مليون دولار بزيادة وصلت نسبتها إلى 35% عن العام المالي الماضي، ويستعرض الوطن أبرز تصريحات أسامة ربيع خلال المؤتمر الصحفي في نقاط.
أبرز تصريحات أسامة ربيع في مؤتمر قناة السويس اليوم
1- عبور 25 ألف و800 سفينة في قناة السويس العام المالي الماضي بارتفاع ما يزيد عن 10 آلاف سفينة عن عام 2015 وافتتاح قناة السويس الجديدة.
2- قناة السويس الجديدة كانت طوق النجاة لزيادة معدل أمان العبور من قناة السويس.
3- 13 مارس الماضي شهد أكبر نسبة للعبور السفن بعبور 107 سفينة بإجمالي حمولات 6.3 مليون طن.
4-وضمن أبرز تصريحات أسامة ربيع في مؤتمر قناة السويس اليوم: لا يوجد أي مشروع منافس لقناة السويس والقطارات والطرق البرية خارج المنافسة.
5-تكلفة تطوير القطاع الجنوبي 9 مليارات جنيه تتحملهم الهيئة من الخطة الاستثمارية دون أي عبء على موازنة الدولة.
6-سنقدم خدمات إضافية كتموين السفن في السويس وبورسعيد وخدمات الإصلاح في الترسانات إلى جانب خدمات تغيير الأطقم والإسعاف.
7-الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي في ديسمبر 2022 ونسبة التنفيذ تجاوزت 90%.
8- تم تحديث أسطول قناة السويس والتعاقد على 10 قاطرات بقوة شد 90 طن بالتعاون مع شركة البحر الأحمر وهي احدي شركات القطاع الخاص الوطنية.
9- تم الاتفاق مع ترسانة الإسكندرية على تدشين قاطرات بقوة شد 190 طن.
10-نسبة شحوط السفن والحوادث في قناة السويس بلغت .09% وهي نسبة قد تكون صفر.