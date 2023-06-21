خالد الجندي: اجتهدوا في طاعة الله خلال العشر الأوائل من ذي الحجة

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنّ تلك اللحظات المباركة التي نحياها في تلك الأيام المباركات نتقرب بها من رب الأرض والسماوات في العشرة الأوائل من ذي الحجة، موضحًا: «شمروا عن ساعد الجد، اجتهدوا في طاعة الله تبارك وتعالى، فلا وقت لدينا لنضيعه، ولا وقت لدينا للجدل الممقوت، انقطعوا عن الدنيا إلى رب الدنيا، انقطعوا عن الناس إلى رب الناس، لا وقت لنضيعه».

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية dmc: «هناك مَن يحاول مِن شياطين الإنس أن يجتذبكم ويجتذب عقولكم إلى أمور وجدليات ومجادلات ومهاترات تضيع أوقاتكم وتفسد قلوبكم وتزرع الضغينة بين أنفسكم».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «انظر حولك، تجد شياطين الإنس تملأ طباق الأرض، وهذا الكائن الوافد على الحضارة البشرية المسمى بالسوشيال ميديا بأمور ما أنزل الله بها من سلطان مثل التفرقة والضغينة والأكاذيب والتطاول».