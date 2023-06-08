خالد الجندي: أوثق حديثي بالأسانيد حتى أقطع على الجهلاء الكلام دون علم

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يقوم بالحديث والتوثيق حتى يعلم الناس التوثيق من أي معلومة يتحدث فيها، وإن كل الفتاوى والأحاديث الخاصة به من الكتاب والسنة الشريفة، لافتا إلى أن البعض يتطاول عليه ظنا منهم أن ما يقوله من عنده.

خالد الجندي: أتعرض لهجوم من الجهلاء

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لقيت بعض الجهلاء يتهكم لينال من شخصي، لما تحدثت إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بـ500 عام، طبعا تهكموا على أحاديث النبي، فربنا أعمى بصيرتهم إنهم يراجعوا فقولت، يمكن التقصير مني فبقول لهم الحديث والآية القرآنية، فين ورقمها ومكانها بالضبط عشان لا يسيء جاهل إلى سيدنا النبي بجهله».

وقال الجندي، في تصريح سابق، إن من يقول الحمد لله، على حاله مهما كان فهو شخص عنده بصيرة، لأنه دائماً ينظر إلى من هو حاله أصعب منه، لافتاً إلى أن البعض أصبح يسخر ممن يقول الحمد لله على حاله.

الجندي: الفقراء سيدخلون الجنة قبل الأغنياء

وتابع الجندي: «دائماً من يصاحب الأغنياء تجده في حالة صعبة لكونه لا يحمد الله، ودايما يقول عاوز من ده وده، شوف الفقراء هيدخلوا قبل الأغنياء الجنة بـ500 سنة، الأغنياء عندهم حاجات كتير هيحاسبوا عليها سواء في الدنيا، لكن الفقراء أهل الله عارفين إن الدنيا معبر فقط».