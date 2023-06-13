خالد الجندي: إخراج الصدقة من الأشياء القديمة يضيع ثوابها «فيديو»

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن الشروط الخاصة بإخراج الصدقة حتى يتقبلها الله سبحانه وتعالى من الإنسان المتصدق.

الجندي: ضرورة تخير الشخص للصدقة

وأضاف «الجندي»، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» الذي يعرض على شاشة «dmc»، أنَّ الله - عز وجل - يقول في كتابه الكريم، «لا تيمموا الخبيث منه تنفقون»، في إشارة إلى اختيار الشخص الصدقة التي يخرجها لوجه الله، فيما أنَّ «الخبيث» كل ما جاء من مصدر حرام أو ما هو رديء.

حكم إخراج الصدقة من الأشياء القديمة

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنَّ البعض يقوم بـ إخراج الصدقة في صورة شيء قديم، أو طعام رديء قرر أن يعطيه لمحتاج بدلًا من رميه، مشيرًا إلى أن الله تعالى قال في بقية الآية «ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه».

واستطرد موضحًا، «هذا يعني أنك إذا جئت لتشتري أو تأخذ شيئًا يشبه الخبيث الذي تخرجه، فلن ترضى به إلا أن تكون تغاضيت عنه عمدًا أو خدعت فيه».

وأشار إلى أن ما لا يقبله المرء لنفسه لا يجب أن تكون الصدقة التي يخرجها لغيره من المحتاجين، مشيرًا إلى أن الصدقة يجب أن تكون من الطبيات أي أنها من حلال وما يستطاب.