الشيخ خالد الجندي: 20% من الصحابة ماتوا في مصر (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، أن سيدنا النبي، أبلغنا أنه لو قُدر للإنسان يموت في المدينة المنورة فإنه سيحصل على فضائل كثيرة، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استطاع أن ‌يموت ‌بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها».

معظم الصحابة لم يموتوا في المدينة

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم الخميس، أن معظم الصحابة لم يموتوا في المدينة، ليرد عليه الشيخ رمضان عبد المعز، قائلا: «النبي له 124 آلاف صحابي، منهم 10 آلاف دُفنوا في المدينة».

20% من الصحابة ماتوا في مصر

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية: «20% من الصحابة ماتوا في مصر، وأريد أن أقول إن هناك أناس لم يموتوا من المدينة لكنهم على أخلاق ومحبة أهل المدينة».