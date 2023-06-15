 خالد الجندي يشيد بشاب مسيحي حصل على دبلومة في الفقه

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بشاب مسيحي يدعى جورج إبراهيم حشمت، حصل على دبلوم في الفقه المقارن.

المفاجأة أنه مسيحي

قال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية dmc، اليوم، إن هذا الشاب التحق بكلية الحقوق جامعة المنيا، ونال دبلومة في الفقه المقارن، وكانت المفاجأة أنه مسيحي، مضيفًا: «هذا هو الحدث الجميل الذي سعدنا به جميعًا، وهو من محافظة المنيا، وتعد هذه أول مرة يحصل قبطي فيها على دبلومة فقه مقارن من جامعة أسيوط».

دبلوم الفقه المقارن

وأشار إلى أن الشاب يعمل محاميًا، وأن السبب الذي دفعه لدراسة الفقه القارن هو أن مصدر التشريع هو الشريعة الإسلامية، ولذا كان لا بد أن يدرس مصدر التشريع، وقرر الحصول على دبلوم الفقه المقارن وسط دهشة الجميع.

كلية الحقوق جامعة أسيوط

وكان جورج إبراهيم حشمت إبراهيم ابن محافظة المنيا قد حصل على على دبلوم الفقه الإسلامي المقارن في كلية الحقوق جامعة أسيوط بتقدير جيد.