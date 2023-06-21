كريم محمود عبدالعزيز: فيلم بيت الروبي يحمل رسالة وأتمنى يعجب الجمهور

أعرب الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن سعادته البالغة إزاء الأصداء الإيجابية التي تلقاها عن فيلم بيت الروبي خلال العرض الخاص الذي أقيم للفيلم مساء أمس الثلاثاء، داخل أحد المولات التجارية بمنطقة السادس من أكتوبر.

وقال كريم محمود عبدالعزيز في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور مع انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي، اليوم الأربعاء، مؤكداً أنه فيلم بسيط ويحمل رسالة في طيات أحداثه.

كريم عبدالعزيز يحضر العرض الخاص للفيلم

وحرص كريم محمود عبدالعزيز على حضور العرض الخاص للفيلم، أمس الثلاثاء، مع أبطال الفيلم، وهم: كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقي، محمد عبدالرحمن (توتا) وكوكبة من النجوم، وإخراج بيتر ميمي.

كريم محمود عبدالعزيز زوج تارا عماد في بيت الروبي

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز شخصية شقيق الفنان كريم عبدالعزيز وزوج تارا عماد، بحسب أحداث الفيلم، وتدور بينهم مواقف كوميدية على مدار الأحداث.