تارا عماد عن فيلم بيت الروبي: الكواليس كلها كوميديا

أقيم أمس العرض الخاص لفيلم بيت الروبي، من بطولة كريم محمود عبد العزيز، وكريم عبد العزيز، الذي ينافس بموسم عيد الأضحى المبارك، ويبدأ عرضه بالسينمات اليوم، وهو يعتبر أول فيلم من أفلام عيد الأضحى.

تارا عماد تتحدث عن فيلم بيت الروبي

وعبّرت الفنانة تارا عماد عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في فيلم «بيت الروبي» قائلة لـ«الوطن»: «سعيدة بأن فيلم بيت الروبي جمع بين كريم محمود عبد العزيز، وكريم عبدالعزيز، مما جعل الكواليس مليئة بالضحك، وخاصة أنها المرة الأولى التي اجتمع فيها مع الفنان محمود كريم عبد العزيز».

دور تارا عماد في فيلم بيت الروبي

وتجسد الفنانة تارا عماد دور زوجة الفنان محمود كريم عبد العزيز، وجمع بينهما علاقة حب وصداقة ، خلال أحداث فيلم بيت الروبي، تدور أحداث الفيلم حول زوجين يعانيان من بعض المشكلات بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، ما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

أبطال فيلم بيت الروبي

بيت الروبي من بطولة كريم عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبدالعزيز، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.