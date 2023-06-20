كريم عبد العزيز يمازح الجمهور خلال العرض الخاص لـ«بيت الروبي»

يقام حاليا العرض الخاص لفيلم بيت الروبي في إحدى السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر.

تارا عماد أول الحضور

وحرصت الفنانة تارا عماد على أن تكون أول الحاضرين من أبطال العمل للعرض الخاص.

وحضر منذ قليل كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، ونور اللبنانية.

وقام كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز بممازحة الجمهور ووسائل الإعلام على الريد كاربت الخاصة بالفيلم.

بينما حرص عدد كبير من الفنانين أن يكونوا حاضرين لمشاهدة العمل؛ أبرزهم محمد محمود عبد العزيز، والكاتب أحمد مراد.

فيلم بيت الروبي تدور أحداثه حول المؤثر الاجتماعي إبراهيم الروبي الذي يعيش مع زوجته وشقيقه الأصغر حياة بسيطة هادئة، لكن مشكلة عدم الإنجاب تُكدر صفو حياتهما، فيفكران في أمر خطير عواقبه وخيمة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، نور اللبنانية، وإخراج بيتر ميمي.