شروط وخطوات الالتحاق بمدرسة العربي للتكنولوجيا.. اعرف آخر موعد للتقديم

على مدار الأيام الماضية، اتجه الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للبحث عن المدارس الثانوية للمقارنة بينهم، واختيار الأفضل الذي يضمن له مستقبل جيد، ويسعى العديد منهم إلى الالتحاق بالمدارس التكنولوجية التي تتيح لهم فرصة الحصول على وظائف خالية فور الانتهاء من الدراسة بها.

تخصصات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

وأعلنت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية عن فتح باب التقديم في المدرسة بداية من أمس الثلاثاء على أن يستمر التقديم حتى 15 يوليو المقبل، وموضح من خلال هذا التقرير التخصصات المتاحة في المدرسة والشروط المطلوبة ومميزات الالتحاق بها، وفق ما أعلنته المدرسة عبر صفحتها الرسمية، والتي جاءت كالتالي:

- الكهرباء.

- الميكانيكا.

- التبريد والتكييف.

- اللوجيستيات.

مميزات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

- تتيح المدرسة للطالب الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- تتيح لهم أثناء فترة الدراسة التدريب العملي بمصانع وشركات العربي.

- توفر لهم فرص التعيين بمجموعة مصانع وشركات مجموعة العربي تكون حسب احتياجاتها.

- تمنح الشركة للطلاب مكافآت شهرية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفر المدرسة للطلاب زي مدرسي مجانا.

- توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الطلاب للمدرسة ولمكان التدريب.

- توفر المدرسة للطلاب وجبة غذائية أثناء اليوم الدراسي ويوم التدريب.

- توفر المدرسة كافة الخدمات العملية، وكافة احتياجات التدريبات.

- التطوير في مناهج الدراسة لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

- تتيح المدرسة فرصة للطلاب لاستكمال الدراسة بالجامعات.

شروط التقديم لمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023.

- يجب ألا يقل مجموع الطالب عن 230 درجة.

- التقديم للبنين يكون من خلال إدارة قويسنا التعليمية بالمنوفية وإدارة بنها التعليمية بالقليوبية.

- يجب ألا يزيد سن الطالب عن 16 عاما.

- لا يتم قبول طلاب المدارس الأزهرية أو الرياضية.

- لا يتم التحويل من المدارس الأخرى.

شروط القبول بمدارس العربي للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

- اجتياز اختبارات القبول بنسبة لا تقل عن 50% في كل مادة على حده.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- اجتياز الاختبارات الطبية وكشوفات التدخين.