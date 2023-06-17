خريطة بدائل الثانوية العامة 2023 بمحافظة أسوان.. تبدأ من 140 درجة

أعلنت محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 وتنسيق الثانوية العامة، وبدائل الثانوية العامة المتاحة بالمحافظة، ليبدأ الطلاب رحلة البحث عن البديل المناسب لكل طالب للتقديم اليه.

اعتمد الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام من 215 درجة أو بدائل الثانوية العامة التي حدد الحد الأدنى لها بـ140 درجة.

بدائل الثانوية العامة 2023 بمحافظة أسوان

وتنشر «الوطن» بدائل الثانوية العامة والتعليم الثانوي الفني المتاح التقديم إليهم بمحافظة أسوان:

- المدارس الفندقية المتقدمة نظام الـ5 و3 سنوات بـ170 درجة كحد أدنى للتنسيق، توفر فرص عمل بمجال السياحة ويمكن استكمال الدراسة عقب التخرج منها بكلية السياحة والفنادق.

الثانوي الفني بأسوان

- المدارس الثانوية التجارية المتقدمة الـ5 سنوات والـ3 سنوات حد أدنى 170 درجة للعام و140 درجة للخاص، يمكن الالتحاق بكلية التجارة عقب التخرج منها.

مدرسة الطاقة الشمسية بأسوان

- أحدث بدائل الثانوية العامة بأسوان توفر فرص عمل فور التخرج بهيئة الطاقة وحدد تنسيق مدرسة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان بـ180درجة كحد أدنى.

التعليم المهني الصناعية

- مدارس التعليم المزدوج الصناعي والتجاري والفندقي والفني بأسوان وحدد تنسيقها هذا العام من 160 درجة كحد أدنى.

بدائل الثانوية العامة 2023

- المدارس الثانوية الزراعية وحدد تنسيقها هذا العام بـ160 درجة كحد أدنى.

- المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة نظام الـ5 سنوات والـ3 سنوات بتنسيق يبدأ من 150درجة كحد أدنى.