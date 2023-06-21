إغلاق طرق وإحراق منازل ومركبات.. مستوطنون يواصلون التصعيد بقرى الضفة

أفادت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله بالضفة الغربية، خلال نبأٍ عاجل بعد ظهر اليوم الأربعاء، بإصابة 5 فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال الاشتباكات الجارية مع قوات الاحتلال في بلدة «ترمسعيا»، شمال رام الله.

إحراق منازل وسيارات مواطنين فلسطينيين

وأضافت أن إحدى الإصابات في حالة خطيرة، بعدما تلقى صاحبها رصاصة في الصدر، وذلك خلال اعتداءات مجموعات من المستوطنين المتطرفين على منازل المواطنين الفلسطينيين وإحراق سياراتهم في البلدة.

وأضافت أن جماعات المستوطنين شنت هجومًا على منازل الفلسطينيين في «ترمسعيا»، شمال رام الله، مؤكدة أنهم أحرقوا عددًا من المركبات، كما أغلقوا الشوارع والطرقات في البلدة.

أغلقوا الطرق أمام المارة

وفي وقت سابق فجر اليوم الأربعاء، قامت مجموعة من المستوطنون بإغلاق الطرق أمام المارة، كما هاجموا عدداً من المنازل الواقعة على أطراف بلدة «كفر الديك» بالضفة الغربية.

من جانبه، أكد محمد ناجي، رئيس بلدية كفر الديك، أن عدداً من المستوطنين كسروا نوافذ منزل مملوك لأحد المواطنين الفلسطينيين، يُدعى يزيد درويش، في استمرار للممارسات العنصرية التي تقوم بها جماعات المستوطنين المتطرفين تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

وكان المستوطنون أغلقوا الطرق أمام المارة، فجر اليوم الأربعاء، كما هاجموا عددًا من المنازل الواقعة على أطراف بلدة «كفر الديك»، وأكد محمد ناجي، رئيس بلدية كفر الديك، أن عددًا من المستوطنين كسروا نوافذ منزل المواطن يزيد درويش.

اقتحام بلدات فلسطينية بحماية قوات الاحتلال

وقامت مجموعة من المستوطنين المتطرفين، في حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، في وقت سابق أمس الثلاثاء، بإغلاق كل مداخل قرى وبلدات محافظة سلفيت، واعتدت على مركبات المواطنين ومنازلهم.