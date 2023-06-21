«القاهرة الإخبارية»: اشتباكات عنيفة بعد انتهاء هدنة الـ72 ساعة في السودان

أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بانتهاء هدنة الـ 72 ساعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ونقلت القناة عن مراسلها في السودان، حدوث قصف مدفعي عنيف بمنطقة وادي سيدنا بالقرب من جسر الحلفايا الرابط بين مدينتي أم درمان والخرطوم بحري، واشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالخرطوم.

واكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن الطيران الحربي يحلق في سماء الخرطوم بعد انتهاء الهدنة.