«القاهرة الإخبارية»: الدعم الأوكراني يؤثر على ميزانية الاتحاد الأوروبي

أثرت المساعدات الأوكرانية على ميزانية الاتحاد الأوروبي، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى اقتراح تعديلات على الميزانية للسنوات القليلة المقبلة.

وقال سلامة عطا الله، مراسل «القاهرة الإخبارية» في بروكسل، إن الآمال كبيرة لكن الخزائن فارغة، وهذا حال الاتحاد الأوروبي الذي كان يعيد التفاوض بشأن ميزانيته المعتمدة أصلاً لعام 2021.

ميزانية جديدة للاتحاد

وأضاف أن آخر ميزانية للاتحاد الأوروبي ستمتد من 2021 إلى 2027، وأن هناك الآن ميزانية جديدة للاتحاد وقبل أن تصل الميزانية إلى نصف مدتها، هناك نقاش بشأن تغيير أو تعديل أو تقديم تمويل إضافي، ويمكن أن تكون غير قادرة على سد القروض المفروضة عليها بعد أزمة كورونا.

وقال إن المفوضية الأوروبية هي الحكومة الأوروبية التي تمثل العمل الأوروبي المشترك وتحتاج إلى أموال لتنفيذ المشروعات نيابة عن الدول الأعضاء، وأن المشروعات الأوروبية المشتركة تتلقى مساهمات من الدول الأعضاء وبعض القروض لتمويل هذه المشروعات.

زيادة الإنفاق بشكل كبير

وأضاف أن الإنفاق زاد بشكل كبير دون أن توفر المفوضية الأوروبية موارد جديدة، وأن إحجام ألمانيا عن منح المفوضية الأوروبية التمويل اللازم أمر غريب، وغير معتاد؛ لأن المشروع الأوروبي هو مشروع ألماني، ولطالما فعلت ألمانيا، حرصا على إنشاء مشروع موحد بجدية، ويشكل التردد الألماني سابقة خطيرة.