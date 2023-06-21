 القاهرة الإخبارية: إصابة 12 فلسطينيًا بالرصاص الحي في رام الله

أصيب 12 فلسطينيًا بالرصاص الحي، بينما أصيب أكثر من 100 آخرين بجروح متفرقة، جراء اعتداءات مجموعات من المستوطنين المتطرفين على منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة «ترمسعيا» شمال رام الله، وفقًا لخبر عاجل أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية» قبل قليل.

نداءات استغاثة من أهالي «ترمسعيا»

وأفادت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، بأن نداءات استغاثة انطلقت من سكان البلدة، بعد حرق المستوطنين منازلهم وممتلكاتهم، مؤكدة أنه لا يوجد أمان في هذه اللحظات.

فيما أشارت مصادر طبية إلى إصابة 100 شخص بالاختناق، أثناء الاعتداءات التي شنتها جماعات المستوطنين المتطرفين على «ترمسعيا» شمال رام الله.

إحراق 30 سيارة و30 منزلاً في «ترمسعيا»

من جانبه، قال رئيس بلدية ترمسعيا، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن نحو 400 مستوطن أضرموا النيران في 60 سيارة، و30 منزلًا في البلدة الواقعة شمال رام الله بالضفة الغربية.