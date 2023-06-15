فرص عمل في عدد من الأماكن براتب 3800 جنيه.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن توافر عدد من فرص العمل في بعض الأماكن برواتب مجزية، حيث تطلب مطاعم كيتشن هب للتعيين طلبة وخريجين في بعض الوظائف.

ونعرض في السطور التالية، تفاصيل فرص العمل المتاحة، وفقا لما كشفته وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

فرص عمل متاحة للتقديم

1. عضو فريق

2. مساعد شيف جريل

أماكن العمل: الدقي

الشروط

طلبة أو خريجين مؤهل متوسط

خبرة من 3 شهور إلى سنة

أقصى حد للسن=35 سنة

الحقوق والمميزات

راتب شهري يصل إلى 3800 جنيه

وجبة يوميا

ساعات العمل= 9 ساعات

يوم إجازة أسبوعيا

ويمكن التقديم على الوظائف من خلال الدخول على هذا الرابط.

كما تطلب شركة Blooms لبيع إكسسوار الموبايل والكمبيوتر للتعيين:

1. محاسب

مكان العمل: طنطا

شروط التقديم على الوظيفة

ويجب توافر بعض الشروط للتقديم على الوظائف وهي كما يلي:

مؤهل عالٍ

خبرة 3 سنوات

حد أقصى للسن 32 سنة

السكن في طنطا

يفضل من عمل في نفس مجال الشركة

الحقوق والمميزات:

راتب مجزٍ

عدد ساعات العمل 8 ساعات

أرباح

خط تليفون

تأمين اجتماعي + تأمين طبي خاص