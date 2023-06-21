سوق المواشي في كفر الشيخ.. وفرة المعروض وتراجع الأسعار

مع قدوم عيد الأضحى المبارك، يبدأ المواطنون البحث عن الأسعار في سوق المواشي في كفر الشيخ، التي تمتد من السواحل الشمالية للمحافظة، حتى حدود محافظات الغربية، والدقهلية، البحيرة، وتختلف الأسعار من مكان إلى آخر سواء الجاموسي، أوالأبقار، أو الأغنام، حسب الوزن، والنوع، والعمر، وهو الأمر الذي سوف نتناوله بالتفصيل لجموع المواطنين.

سوق المواشي في كفر الشيخ

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أسعار سوق المواشي في كفر الشيخ، حسب نوع الماشية، وكذلك حسب كمية الوزن والتي علي أثرها يتم تحديد كل رأس ماشية علي حدة.

- سعر خروف الأضحية يبدأ من 8000 حتى 12500 جنيه.

- سعر الماعز للأضحية يبدأ من 4500 حتى 8500 جنيه.

- سعر عجل الجاموس للأضحية يبدأ من 30 حتى 72 ألف جنيه.

- سعر العجول من الأبقار تبدأ من 28 حتى 67 ألف جنيه.

سوق المواشي في كفر الشيخ اليوم الأربعاء

وأوضح أن الأسعار في سوق المواشي في كفر الشيخ، شهدت تراجعا بقيمة 20%، عن أسعار الأسبوعين الماضيين، جراء وفرة المعروض من الماشية بغرض العلف حالياً في جميع أسواق محافظة كفر الشيخ، وذلك قبل أسبوع من قدوم عيد الأضحي الكبير.

أهم أسواق الماشية في كفر الشيخ

يذكر أن أهم أسواق لبيع الماشية في محافظة كفر الشيخ، وهي كالتالي:

- سوق مطوبس للماشية.

- سوق بيلا للماشية.

- سوق دسوق للماشية.

- سوق الخميس بغرب مدينة كفر الشيخ للماشية.

- سوق مدينة الرياض للماشية.

- سوق مدينة الحامول للماشية.

كما أن تلك الأسواق السابق ذكرها تعد هي الأكبر والأكثر مبيعاً على مستوى 13 مركزا إداريا بنطاق محافظة كفر الشيخ، ومصدر أمن لشراء اللحوم البلدية الحية دون أي مخاوف منها كونها لحوما تم تغذيتها من حقول أراضينا السمراء.

الثروة الحيوانية في محافظة كفر الشيخ

تجدر الإشارة إلى أن تعداد الثروة الحيوانية على مستوى المحافظة، بلغت نحو 262 ألف رأس ماشية، من الأبقار، والجاموس، والماعز، والأغنام، وتتميز كونها من المحافظات التي تقع في شمال الدلتا ويعمل أغلب سكانها في الزراعة، وتربية الماشية، وهو الأمر الذي عمل على تنامي الثروة الحيوانية بالإقليم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.