«التحالف الوطني» يوقع بروتوكولا لإطلاق 100 قافلة طبية في الفيوم بتكلفة 30 مليون جنيه

وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين مؤسستي صناع الخير والجارحي للتنمية، بهدف تنفيذ أول مسح طبي شامل لمواجهة أمراض العيون والقدم السكري بنطاق جغرافي ممتد.

البروتوكول يشمل جميع قرى مركز يوسف الصديق بالفيوم

ووفقا لتقرير أعده برنامج «اليوم» على شاشة قناة dmc، فإنَّ توقيع أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون جديد بين مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة الجارحي للتنمية، والذي يشمل جميع قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

زمزم: فرص للتكامل والتشارك من خلال العمل بالتحالف

يقول مصطفى زمزم، رئيس مؤسسة صناع الخير للتنمية، إنَّ العمل بالتحالف «أعطانا فرص كبيرة للتشارك والتكامل والاستفادة من الخبرات المتبادلة، ما شجعنا على الاستثمار في مواردنا».

الجارحي: اهتمام التحالف الوطني بمركز يوسف الصديق أحد مراكز حياة كريمة

فيما يرى النائب محمد الجارحي، الرئيس التنفيذي والأمين العام لمؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، أنَّ اهتمام التحالف الوطني بمركز يوسف الصديق، يرجع إلى أنه أحد مراكز حياة كريمة الذي بدأ في مرحلته الأولى، قائلاً «سيكون المركز نقطة إنطلاقتنا للعمل بالبروتوكول، لنعمم التجربة بعدها على جميع مراكز المحافظة».

وكشفت إحدى عضوات التحالف الوطني، أنَّ البرتوكول يعمل على إطلاق 100 قافلة بتكلفة 30 مليون جنيه بمحافظة الفيوم كمرحلة أولى، قائلة «سنعالج كل ما له علاقة بأمراض العيون والرمد وسنطلق حملات للتوعية بمرض القدم السكري على نطاق واسع».

يشار إلى استهداف التحالف الوطني إقامة شراكات وتعاون بين الجمعيات والمؤسسات بعضها البعض والتعاون المشترك، ليتم توقيع برتوكول مع مؤسسة جمال الجارحي اليوم في هذا الإطار.

ويأتي توقيع البرتوكول تماشيا مع جهود التحالف الوطني في القطاع الصحي ودعمه للتعاون التام بين كافة كياناته لتقديم خدمات طبية ذات جودة للأسر الأكثر استحقاقاً في القرى وبالمجان في إطار جهود التحالف في خدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بكافة محافظات الجمهورية.