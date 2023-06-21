العثور على جثة غريق مجهول في ترعة على طريق بلبيس بالشرقية

عثر الأهالي بنطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية على جثة غريق طافية أعلى سطح المياه تحت كوبري واصف طريق بلبيس أبو حماد، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الأحرار ومركز شرطة بلبيس بعثور الأهالي على جثة شخص غارقة في المياه أسفل كوبري واصف طريق بلبيس أبو حماد.

قوة أمنية بموقع الحادث

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على أسبابه بجمع كافة التحريات اللازمة فيما اخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة وكافة التفاصيل حول واقعة العثور على جثة غريق بمياه البحر أسفل كوبري واصف.

محضر بالواقعة

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة والتي طالبت بكافة التحريات حول الواقعة.

تم انتشال الجثة من قبل فرق الإنقاذ النهري، ومن جهتها دفعت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية بمرفق من سياراتها الى موقع الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتم التحفظ عليها تحت تصرف الجهات الأمنية المختصة.