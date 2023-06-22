الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس.. ورياح على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

وأضاف بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحراراة ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحذر خبراء الأرصاد، من التعرض لأشعة الشمس حيث يزيد ذلك من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية فتأتي على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 22

- العاصمة الإدارية 33 - 22

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 33 - 22

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 34 - 21

- كفر الشيخ 32 - 21

- المنصورة 33 - 22

- الزقازيق 34 - 22

- شبين الكوم 32 - 21

- طنطا 32 - 21

- دمياط 30 - 21

- بورسعيد 29 - 22

- الإسماعيلية 34 - 22

- السويس 33 - 21

- العريش 30 - 21

- رفح 29 - 22

- رأس سدر 35 - 20

- نخل 34 - 17

- كاترين 31 - 14

- الطور 32 - 24

- طابا 34 - 26

- شرم الشيخ 36 - 26

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 28 - 21

- السلوم 29 - 18

- سيوة 35 - 20

- رأس غارب 36 - 26

- الغردقة 35 - 25

- سفاجا 35 - 25

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 33 - 27

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 34 - 28

- الفيوم 33 - 22

- بني سويف 33 - 22

- المنيا 34 - 23

- أسيوط 34 - 22

- سوهاج 35 - 24

- قنا 40 - 28

- الأقصر 38 - 26

- أسوان 39 - 26

- الوادي الجديد 37 - 26

- أبو سمبل 39 - 27