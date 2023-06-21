كواليس إصابة مصطفى قمر في عينه.. خالد سرحان كلمة السر

أثار الفنان مصطفى قمر قلقا كبيرا لجمهوره، اليوم الأربعاء، بعدما أعلن عن تعرضه لإصابة خطيرة في عينه، وحصوله على إجازة لمدة 3 أيام من تصوير فيلمه الجديد «أولاد حريم كريم»، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

وعلمت «الوطن» من مصادر مقربة من الفنان مصطفى قمر، أنّ الأخير تعرض للإصابة قبل قليل داخل كواليس فيلم «أولاد حريم كريم»، حيث كان يُصور مشهدًا مع الفنان خالد سرحان، الذي كان يتطلب منه ضربه بـ«لكمة» في الوجه.

وكان من المُقرر أنّ يوجه خالد سرحان، الـ«لكمة» لـ مصطفى قمر في الهواء، إلا أنّ يديه اصطدمت بوجهه دون قصد به، حيث توقف التصوير، ليطمئن طاقم العمل وعلى رأسهم خالد سرحان نفسه، على «قمر» بعد ذلك المشهد.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

فيلم أولاد حريم كريم، بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.