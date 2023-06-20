مصطفى قمر يظهر مع أبطال فيلم «أولاد حريم كريم» على أنغام «شنكلوه»

يواصل الفنان مصطفى قمر، تصوير دوره في الجزء الثاني من فيلمه الجديد «حريم كريم»، مؤكدًا أنه من المفترض أن يستمر في التصوير حتى نهاية الشهر الجاري، ليدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج.

تيام مصطفى قمر ينشر كواليس تصوير حريم كريم

ونشر تيام مصطفى قمر فيديو من كواليس التصوير؛ إذ يغني والده مصطفى قمر «شنكلوه»، التي اشتهر بها الجزء الأول، وشاركه الغناء تيام قمر، والفنانة رنا رئيس.

وظهر في التصوير كلا من الفنانة بسمة، بشري، علا غانم، وعدد آخر من نجوم الفن المشاركين في الفيلم، ومن المقرر أن تدور أحداث العمل حول التباين الملحوظ بين تفكير الأجيال، وعلاقة الأباء بالأبناء .

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

فيلم «أولاد حريم كريم» من بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس .

وقد عرض الجزء الأول من فيلم «حريم كريم» عام 2007، وحقق نجاحا كبيرا، إذ ضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، داليا البحيري، بسمة، علا غانم.