مصطفى قمر يتعرض لإصابة في عينه.. ويؤجل تصوير «أولاد حريم كريم»

تعرض الفنان مصطفى قمر لإصابة في عينه، صباح اليوم الأربعاء، الأمر الذي دفعه للحصول على إجازة لمدة 3 أيام من تصوير فيلم «أولاد حريم كريم».

ونشر مصطفى قمر، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة بعد إصابة عينه، مُعلقًا عليها: «أنا كويس يا جماعة، دي حاجة خفيفة، وحادث يضحك والله»، متابعًا «إحنا هنتوقف 3 أيام عن تصوير أولاد حريم كريم لغاية ما عيني تخف.. دعواتكم».

وكان الفنان مصطفى قمر، أعلن عن انضمام الفنانة ريهام عبد الغفور إلى قائمة أبطال الفيلم، وعلق: «حقيقة مش خيال، أيوة تاني ولسه فيه تالت، وما ينفعش حريم كريم من غير القمر ريهام عبد الغفور، حبيبتي يا ريكو، أسرتنا اكتملت».

أبطال فيلم حريم كريم

وشارك في بطولة الجزء الأول علا غانم، ريهام عبد الغفور، ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، داليا البحيري، إدوارد، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجي ومحمد شاهين، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.