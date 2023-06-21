الصحة العالمية: ثلثا المرافق الصحية في مناطق النزاع بالسودان خارج الخدمة

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس أدهانوم، من تأثير الأزمة الراهنة في السودان على الأوضاع الصحية، وقال إن ثلثي المرافق الصحية والمستشفيات في المناطق المتأثرة بالنزاع لم تعد تعمل.

هجمات على المرافق الصحية

وأضاف أدهانوم، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء في جنيف، أن الهجمات على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والخدمات الصحية تمنع المرضى من الوصول إلى الرعاية وإلى المستشفيات، بينما تواجه أصحاب الأمراض المزمنة تحديات كبيرة في الوصول إلى الرعاية، وذلك في الوقت الذي توقفت خدمات الرعاية الحرجة في المستشفيات.

هجوم مستمر منذ بداية الأزمة في السودان

وأكد أن المنظمة تحققت من 46 هجوما على مرافق الرعاية الصحية منذ بداية النزاع في السودان، لافتا إلى أن هناك مخاطر كبيرة فيما يخص احتمالية انتشار الأوبئة في السودان، وذلك مع بدء موسم الأمطار.

إطلاق نداء جديد

وأشار إلى أن المنظمة أطلقت نداءً جديدا خلال الأسبوع الماضي، تدعو فيه إلى توفير تمويل بقيمة 150 مليون دولار لمساعدة المتضررين من النزاع في السودان، ومن فروا إلى البلدان المجاورة، مثل مصر وتشاد وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، مشدداً على أن هناك حاجة عاجلة للحصول على تضامن ودعم المجتمع الدولي لمساعدة المنظمة وشركائها لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين في السودان خلال الأشهر الستة القادمة.