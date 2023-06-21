سفارة مصر في لاهاي تستضيف اجتماع وزير خارجية هولندا والسفراء العرب

استضاف السفير حاتم عبدالقادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة هولندا، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، في اجتماعه مع سفراء الدول العربية المعتمدين لدى هولندا، وذلك في إطار اللقاءات التي يجريها الوزير الهولندي مع السفراء من مختلف المجموعات الجغرافية.

قضايا الأمن القومي المصري والعربي

تناول السفير المصري أهم القضايا التي ترتبط بالأمن القومي المصري والعربي، في ظل ما يموج به العالم حالياً من تحديات، وآفاق التعاون مع هولندا والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الثنائية والإقليمية بما يحقق المصالح العربية والهولندية المشتركة ويسهم في دعم أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، خاصةً في مجالات الهجرة والتجارة والاستثمار. وقد ركزت مشاورات التعاون على التعاون الإنمائي لاسيما في ضوء ما تتميز به هولندا من خبرات رائدة في مجالات تمثل أهمية بالغة للمنطقة.

التشاور في الملفات المشتركة

كما تناول السفراء العرب مع الوزير الهولندي أبرز القضايا العربية، والتي كان على رأسها القضية الفلسطينية، وتم التشاور حول أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك للجانبين. كما تم استعراض السبل المختلفة لتعزيز العلاقات مع مملكة هولندا في المجالات التي تتميز فيها بخبرات رائدة كإدارة المياه والزراعة ونقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وتحقيق الاستفادة المتبادلة من الإمكانات والفرص التي تذخر بها المنطقة.

امتنان لأهمية العلاقات الهولندية العربية

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، عن امتنانه للقاء وتقديره لأهمية العلاقات الهولندية العربية، وتناول مجمل العلاقات مع دول المنطقة وسبل تعزيزها، كما تباحث مع السفراء حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية والمواقف الهولندية ذات الصلة.