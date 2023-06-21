حملة نظافة موسعة بمساجد كفر الشيخ استعدادا لعيد الأضحى (صور)

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملة شاملة لنظافة وتطهير المساجد علي مستوي المحافظة، استعداداً لاستقبال المصلين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار حملة النظافة الشاملة التي أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

متابعة أعمال النظافة بمسجد الفتح

وتفقد عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، فعاليات الحملة بجميع مساجد المحافظة ومنها مسجد الفتح الشهير بمسجد «الاستاد» بمدينة كفر الشيخ، حيث تابع على أرض الواقع بدء الحملة فعلياً بجميع أركان المسجد، ودورات المياه، وسطح المسجد، وقام بالمتابعة والإشراف على نظافته أيضاً، بحضور الشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية.

الحملة تشمل 4700 مسجد وزاوية

وأكد وكيل الوزارة، إطلاق حملة النظافة الشاملة لجميع المساجد في 16 إدارة فرعية بالمحافظة، وتشمل الحملة 4700 ما بين مسجد وزاوية على مستوى المحافظة، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» و«كلنا في خدمة بيوت الله».

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية برئاسته، وعضوية الشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ عبد الرازق الطرينى، مسؤول المساجد، ومفتشي جهاز المتابعة بالمديرية، وذلك لمتابعة نشاط الحملة بجميع الإدارات الفرعية، ومتابعة بيوت الله التي يصل عددها إلي 4700 ما بين مسجد وزاوية على مستوى المحافظة، استعداداً لاستقبال عيد الأضحي المبارك، وجاهزية جميع المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن في أفضل أيام الدنيا العشر الأول من ذي الحجة.