أغنيات عمرو دياب تصل الإذاعات البرازيلية.. وملحن شهير يصفه بالعراب

تناولت إحدى الإذاعات البرازيلية الشهيرة، موسيقى النجم المصري الكبير عمرو دياب في حلقة خاصة عنه.

وفي برنامج يدعى «غرفة الموسيقى» على راديو CBN البرازيلي والذي يقدمه الموزع والملحن البرازيلي جواو مارسيللو João Marcello Boscoli، جرى تناول مسيرة الفنان عمرو دياب في حلقة خاصة عنه.

أغاني عمرو دياب

وتحدث مارسيللو خلال الحلقة عن نوعية الموسيقى التي يقدمها عمرو دياب باعتبارها مزيجا من الموسيقى المصرية وموسيقى البوب؛ إذ وصفه بالأب الروحي وعراب موسيقى البحر المتوسط.

موسيقى البحر المتوسط

وحملت الحلقة عنوان «مباشر من مصر موسيقى البحر المتوسط لعمرو دياب» إذ تناول مقدمها الأشكال الموسيقية التي قدمها عمرو دياب في مسيرته، كما تحدث عن الجوائز التي نالها وعلى رأسها جائزة الموسيقى العالمية وورلد ميوزيك أوورد، التي حصل عليها الهضبة أربع مرات كأول فنان عربي وشرق أوسطي يحقق هذا الرقم.

وتحدث مقدم الحلقة عن أهمية الدور الذي لعبته موسيقى وأغاني عمرو دياب في نقل الثقافة المصرية إلى العالم من خلال المزج بين الكلمات والألحان المصرية والتوزيعات المتطورة المواكبة للغة الموسيقى العالمية.