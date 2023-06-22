بدء موسم حصاد البرقوق بالقليوبية.. سفير الفاكهة المصرية في الأسواق

«فاكهة الذوات والملوك» هكذا يطلق مزراعو القليوبية على فاكهة البرقوق والتي تتزين بها الحقول، حيث انطلق موسم جمع المحصول وسط فرحة المزارعين في أكبر مزرعة لزراعة هذه الفاكهة في القليوبية وتقع في كفرشكر، وتنتج العديد من أصناف هذه الفاكهة ومنها البلدي والسكري والبايونير وأفريكان روز والإسباني وهوليود والسانتا روزا ويصل الكيلو منها إلى 40 جنيها حسب النوع ووقت الحصاد.

انطلاق موسم حصاد البرقوق فاكهة الذوات بالقليوبية

وأوضح الحاج أحمد عبد السلام، المشرف على المزرعة، لـ«الوطن»، أن موسم البرقوق ينطلق من منتصف شهر أبريل إلى، ويستمر حتى أغسطس، حيث ينطلق الموسم بطرح وجمع البرقوق السكري يليه الهوليود والبايونير والأمريكان روز، وفي نهاية الموسم يختتم بالسانتا روزا، مشيرا إلى أن البرقوق يسمى فاكهة الملوك وفاكهة أولاد الذوات وله جمهور عريض من المحبين وله مكانة كبرى في السوق المصرية والتصدير وأن المزرعة في كفرشكر تطبق كافة معايير السلامة والتكويد حيث يتم تصدير كمية كبيرة من المحصول للخارج.

وأضاف عبد السلام أن عمر المزرعة يصل إلى 10 سنوات وأن زراعة البرقوق تبدأ في شهر فبراير، حيث يتم التعامل مع الأشجار وتجهيزها للحصاد والتزهير والمحصول والذي ينطلق من أبريل، حيث يتم رش الأشجار لبدء التزهير في شهر فبراير ويتم وضع الكيماوي والرش والعناية بالمحصول من أجل مكافحة ذبابة الفاكهة بمواد طبيعية مصرح بها وبنسب محددة حتى يكون المحصول صالح للتصدير تحت إشراف وزارة الزراعة.

نوع جديد يظهر في أسواق البرقوق اسمه 0041

أوضح الحاج أحمد انه هذا العام يتم تجربة نوع جديد من البرقوق اسمه 0041 حيث يتم زراعته حاليا ومتابعته حتى موعد حصاده في الأيام المقبلة حيث سيكون فصيلة جديدة تزرع لأول مرة في مصر وهو نوع صالح للتصدير، مشيرا إلى أن فاكهة البرقوق حساسة وتحتاج لمعاملة خاصة وفي عبوات خاصة كراتين ويتم جمع الثمار في سبت خاص ويوضع عليها المناديل حتي تصل للكراتين المعدة للتصدير موضحا انه يستخدم طرق الري بالتنقيط بالمزرعة والتي كانت لها دور في تحسين المحصول وتقليل التكلفة.

وأضاف الحاج أحمد أن الكيلو يتراوح ما بين 15 جنيها وحتى 40 جنيها حسب النوع، مشيرا إلى أن الفرحة تعم المزارعين في المزرعة مع انطلاق موسم البرقوق، حيث يغني العاملون في المزرعة خلال العمل أغاني «يا أحلا من العسل يابرقوق» مشيرا إلى أن المزرعة على 30 فدانا وأنه يتم جمع المحصول في أسبتة مخصصة لهذا الغرض مغلقة لمنع تعرض المحصول لأي تلف.