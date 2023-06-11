جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي.. تنطلق غدا

ينطلق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول 2022/2023، غدا، بعدما أعلنت التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي، وأدبي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنّ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، من بينهم 276 ألفًا و211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، و391 ألفًا و671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98 ألفًا و658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات)، موضحة أنّه من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

وأشارت إلى أنّ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي يكون كالتالي:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

- غدا الاثنين 12 يونيو: مادتا التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو: مادتا الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو: الكيمياء.

- يوم الأحد 2 يوليو: مادتا الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية.

- يوم الخميس 6 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية.

- يوم الخميس 13 يوليو: مواد الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

- غدا الاثنين الموافق 12 يونيو: مادتا التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو: مادتا الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأحد الموافق 18 يونيو: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد الموافق 25 يونيو: الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية .

- يوم الأحد 2 يوليو: مادة الفيزياء.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو: بمادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس الموافق 6 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد الموافق 9 يوليو: التفاضل والتكامل.

- يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو: الديناميكا.

- يوم الخميس الموافق 13 يوليو: الجبر والهندسة الفراغية.