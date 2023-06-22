شابة تطلق مبادرة قبل عيد الأضحى لبيع اللحوم البلدي بـ215 جنيها في الشرقية

لجأت شابة من محافظة الشرقية إلى تدشين مبادرة «لحوم الخير»، لطرح اللحوم الحمراء البلدي بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تسجل 215 جنيها للكيلو، في محاولة منها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وذلك بالتنسيق بينها وبين رجال الأعمال والراغبين في المساهمة في الأعمال الخيرية، كما ويستعدون لعيد الأضحى خلال هذه الأيام بتوفير اللحوم والأضحيات من خلال الصكوك.

سعر كيلو اللحمة 215 جنيها

وتقول تهاني الحمايدة، من مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، في حديث خاص لـ«الوطن»، إنها تسعى جاهدة بمساعدة الشباب المتطوعين في الخير وبعض رجال الأعمال المساهمين لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة من خلال مبادرة أطلقوا عليها اسم مبادرة «لحوم الخير»، معلقة: بدأنا من حوالي شهرين ومكملين في عيد الأضحى، ونجحنا وإن شاء الله هنكمل على طول، وسعر الكيلو 215 جنيه، حسب تعليقها.

مبادرة لحوم الخير للبيع بسعر مخفض

وتتابع تهاني في حديثها، أنها بدأت بمساعدة المتطوعين منذ فترة ليست ببعيدة بشراء اللحوم الحمراء «قائم» من الأسواق بمساعدة متطوعين للخير ليس بغرض الربح وذبحها تحت إشراف الطب البيطري بمديرية الطب البيطري بالشرقية، لافتة إلى بيعها بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار اللحوم بالأسواق، معلقة: في إقبال من الأهالي على شراء اللحوم الجملي لأنها أقل بنسبة كبيرة مقارنة بأسعار اللحوم في السوق وبتوفر عليهم»..حسب قولها.

أكثر من 120 رأس ماشية

وتضيف الشابة صاحبة مبادرة لحوم الخير في حديثها أنها تخطت ذبح أكثر من 120 رأس ماشية منذ بدأت المبادرة من الجمال والعجال سواء بقر أو جاموس، لافتة إلى أنها تعمل خلال الفترة الحالية في ذبح الجمال وبيعها بأسعار مخفضة بسعر 215 جنيها مقارنة بسعر السوق، كما أنها ستواصل توفير اللحوم للاهالي لشرائها لموسم عيد الأضحى 2023، معلقة: هنكمل ان شاء الله على المدى الطويل لأن الأهالي متفاعلة وقبلت الفكرة"..حسب تعليقها.

صكوك وسعر السهم 7 آلاف جنيه

وتختتم تهاني في حديثها أنها تسعى لتوفير اللحوم للأهالي بسعر مخفض قدر المستطاع، لافتة إلى إتاحة الصكوك بحيث تمكن من يسعى للذبح ولم يمتلك المبلغ كاملا، موضحة أن الصك تبلغ قيمته حوالي 7 آلاف جنيه، بحيث يتشارك حوالي 8 أو 6 أشخاص في شراء رأس ماشية بالمساهمة ومن ثم ذبحها بمساعدة جزار بلا مقابل، معلقة: «بنساعد الأهالي لو عاوزة تشتري عجل وغير قادرة وكمان بنوفر الجزار مجانا لهم وبالتالي اللحم هينزل سعره والخير يعم»..حسب قولها.