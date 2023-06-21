أفضل الدعاء يوم التروية.. دار الإفتاء توضح أهم الأعمال للحجاج (فيديو)

يستعرض التقرير التالي أفضل الدعاء يوم التروية، علما بأن الأمر به سعة وللمسلم أن يدعو الله بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، وقد نشرت دار الإفتاء المصريةن فيديو يوضح أهم أعمال هذا اليوم للحجاج.

أفضل الدعاء يوم التروية

وبخصوص أفضل الدعاء يوم التروية، ذكر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الفيديو الذي بثته الدار بقناتها على يوتيوب، أن في يوم التروية يقوم الحاج بالإحرام ثم يقول «لبيك اللهم بحجة» أو يقوم بالاغتسال وصلاة ركعتين ثم يقول «لبيك اللهم بحجة» ولا يقولها إلا بعد ارتداء ملابس الإحرام.

وتابع أمين الفتوى: «ينطلق الحاج لمنى ليصلي بها الظهر ويظل بها حتى يصلي فجر يوم عرفة لينطلق إلى جبل عرفات، وآخرون يفضلون الذهاب إلى عرفات مباشرة دون المبيت بمنى ويجوز ذلك لأن المبيت بمنى سنة من تركه فلا شيء عليه».

يوم التروية

ويستحب الدعاء في كل وقت خاصة في أيام العشر من ذي الحجة سواء للحاج أو لغير الحاج لأن هذه الأيام مباركة ترجى فيها الإجابة ومضاعفة الثواب، وللمسلم أن يدعو ربه بالرزق والبركة والذرية الصالحة وحسن الخاتمة والسعادة في الدنيا والآخرة وغيرها من الأدعية التي يطلب فيها العبد حاجاته من المولى عز وجل من خيري الدنيا والأخرة.

ويمكن ترديد هذه الأدعية يوم التروية على سبيل المثال لا الحصر:

«اللهم في يوم التروية اروي ظمأنا يوم العطش الأكبر وارزقنا شربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدًا وارزقنا رؤية وجهك الكريم».

«اللهم في يوم التروية، نسألك أن تروي القبور التي باتت قلوبنا في لوعة الشّوق لمن سكنها، لتلك الملامح التي استودعناك إياها، اللهم آنس وحشتهم، واجعلهم في جنّاتك خالدين مستبشرين بكرمك ورحمتك التي وسعت كلّ شيء».

«اللهم في يوم التروية أسألك بكلّ اسمٍ هو لك، أسميت به نفسك، أو أخفيته في علم الغيب، اللهم وأسألك باسمك الأعظم الذي أخفيت، أن تروي قبور من فقدناهم في يوم التروية، وأن تتنزّل بالنّور عليهم آنس وحشتهم ويمّن كتابنا وكتابهم».