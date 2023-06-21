تعرف على فضل يوم التروية.. يحرص فيه المسلمون على التقرب إلى الله

يعد يوم الثامن من ذي الحجة والذي يسمى بيوم التروية، من الليال العشر التي أقسم الله بها في كتابه، ولـ فضل يوم التروية من الأيام التي يحرص فيها المسلمين على التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، إذ أوضحت دار الإفتاء المصرية فضل يوم التروية بالنسبة للحاج ولغيره ممكن لم يكتب لهم الحج، وهو ما يوضحه التقرير التالي.

فضل يوم التروية

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فضل يوم التروية، إذ أشارت إلى أنّه أحد الأيام العشرة الفاضلة التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إذ قال: «وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ»، والعمل فيها أفضل من العمل في غيرها.

سبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم

سُمِّيَ يوم التروية بهذا الاسم لأنَّ الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام؛ قال العلامة البابرتي في «العناية شرح الهداية» (2/ 467، ط. دار الفكر): [وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى] اهـ.

الأعمال التي يقوم بها الحاج في يوم التروية

في هذا اليوم، يذهب الحاجّ المُفْرِد والقارن إلى منى ضحى، وكذلك المُتَمَتِّع لكن بعد أن يُحْرِم؛ لأنَّه قد تحلَّل من إحرامه بعد أداء العمرة، ويُسْتَحَبُّ للذاهب إلى منى الاغتسال، ثم يلبس ملابس الإحرام، فإن كان متمتعًا فليحرم بالحج كما ذكرنا، وليكثر الحاجّ من التلبية.

ويصلّي الحاجّ في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الرباعية، لكن بدون جمع، والذهاب إلى منى والمبيت بها في هذا اليوم سنة.

ويجرى تنظيم رحلات الحج المصري على الخروج في يوم التروية إلى عرفة مباشرة دون المبيت بمنى، ولا شيء على الحاجّ في هذه الحالة؛ لأنَّ المبيت بمنى سنة، واتباع النظام مطلوب؛ حتى لا تختلّ أمور الحجيج.