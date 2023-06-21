سفراء الاتحاد الأوروبي يقرون الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا

أعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، موافقة سفراء الاتحاد الأوروبي على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن حزمة تدابير تهدف إلى مواجهة الإجراءات التي تتخذها روسيا للتحايل على العقوبات.

عقوبات على المجمع الصناعي العسكري الروسي

وذكرت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا أصرت على تسريع عملية تبني الحزمة الحادية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، فضلاً عن فرض عقوبات على المجمع الصناعي العسكري الروسي.

مؤتمر لدعم أوكرانيا ينطلق من لندن

وتستضيف العاصمة البريطانية لندن، على مدار يومي الأربعاء والخميس، المؤتمر الدولي حول دعم تعافي أوكرانيا، حيث يناقش أكثر من ألف مسئول أجنبي من 60 دولة، فضلاً عن رؤساء شركات ومستثمرين دوليين، السبل الممكنة للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا.